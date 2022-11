Uomini e Donne, anticipazioni 28 novembre/ Lavinia in esterna con Alessio…

Anticipazioni Uomini e Donne 28 novembre: Riccardo Guarnieri e il trono over

Oggi, lunedì 28 novembre, inizia una nuova puntata di Uomini e Donne. Alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Fillipi. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Venerdì i riflettori sono stati puntati su Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del trono over, seduto al centro dello studio, ha raccontato di essere uscito con Gloria e di aver dormito insieme alla dama. Ma, poco dopo, ha ammesso che vorrebbe uscire anche con Roberta. Il cavaliere è stata duramente criticato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Biagio ha raccontato di aver iniziato una conoscenza con Silvia. Per quanto riguarda il trono classico, invece, c’è stata una accesa discussione tra Federico e Alice. La ragazza ha abbandonato lo studio, inseguita dal tronista. Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 29 novembre, di Uomini e Donne?

Uomini e Donne: nuove esterne per i tronisti

Secondo le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, oggi si continuerà a parlare di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del trono over sta ancora uscendo Gloria, ma la dama sembra essere più coinvolta rispetto a lui. Biagio, invece, sta portando avanti la sua conoscenza con Silvia. Per quanto riguarda i protagonisti del trono classico, ricordiamo che dopo l’addio di Federica Aversano sono rimasti tre tronisti in questa prima parte di stagione: Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Lavinia è uscita con Alessio Campoli, ex corteggiatore dell’influencer napoletana Angela Nasti. Mentre Federico Nicotera ha portato in esterna Alice, provocando una reazione di Carola. Chi sarà il primo dei tre tronista a fare la sua scelta?

