Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 ottobre: dura lite tra Valentina Autiero e Aurora

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 28 OTTOBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 28 ottore, alle 14.45 su canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Dopo il confronto tra Gianluca De Matteis e Gabriella, durante il nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, troverà spazio Sophie Codegoni. La giovane tronista, come fanno sapere le anticipazioni di NewsUeD, sta continuando a conoscere Nino, il corteggiatore che, pur non rappresentando fisicamente il suo ideale di uomo, ha conquistato le sue attenzioni. Sophie, però, sta continuando a conoscere anche altri corteggiatori e, nella puntata odierna, uscirà in esterna con un corteggiatore su cui, poi, Nino farà una segnalazione. Il percorso della Codegoni continua ad essere particolarmente complicato. Finora, infatti, non è ancora riuscita a lasciarsi travolgere dalle emozioni e la ricerca dell’amore appare sempre più difficile.

VALENTINA AUTIERO CONTRO AURORA TROPEA

Nella nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe trovare spazio anche Valentina Autiero. La dama romana sta conoscendo Germano e la conoscenza con il cavaliere non sono andrebbe a gonfie vele, ma renderebbe davvero felice la Autiero. Quest’ultima, però, come fanno sapere le anticipazioni di NewsUeD, sarà la protagonista di un duro scontro con Aurora Tropea. Quest’ultima accuserà Valentina di pubblicare sui social foto del weekend trascorso con Germano. Le parole della Tropea porteranno Valentina ad una profonda crisi. La Autiero, infatti, si lascerà andare alle lacrime confessando che avrebbe voluto viversi la storia prima di raccontare tutto in trasmissione. L’atteggiamento di Aurora sarà così criticato sia da Gianni Sperti che da Armando Incarnato. Tra le due dame ci sarà un violento scontro che le porterà ad abbandonare lo studio per poi rientrare e ricominciare a discutere.



