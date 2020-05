Uomini e Donne/ Anticipazioni 29 maggio: Gemma e Sirius, gelosie e nuove liti

Pubblicità

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. L’atmosfera nello studio di Canale 5 si fa sempre più infuocata, soprattutto a causa delle discussioni che continuano a nascere a causa della frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, noto anche come Sirius. Ed è sicuramente con loro che avrà inizio anche questa nuova puntata. Pochi giorni fa, la Galgani ha organizzato per il ragazzo 26enne un’esterna “da fiaba”, durante la quale si è presentata vestita con un ampio abito da principessa. Oggi la dama potrebbe essersi inventata qualcosa di ancor più eclatante: come reagirà Nicola? Ma soprattutto quali saranno le reazioni in studio? Non ci sono ancora anticipazioni certe in merito a quanto accadrà nella puntata di oggi, ma è sicuro che non mancheranno polemiche in studio.

Pubblicità

GEMMA GALGANI E VALENTINA AUTIERO, UOMINI E DONNE: NUOVE LITI E GELOSIE PER SIRIUS?

A Uomini e Donne saranno inevitabili i nuovi scontri tra Gemma Galgani e Valentina Autiero. L’intromissione di questa seconda nella conoscenza della dama con Sirius ha scatenato la gelosia e la furia della Galgani, che non si aspettava da lei un gesto simile. Valentina, dal canto suo, continua a ribadire il suo interesse per Nicola che, al momento, ha sempre rifiutato il suo numero di telefono. E non è escluso che arrivino in studio per lui nuove ragazze e donne pronte a dirsi desiderose di conoscerlo; rifiuterà anche loro? Al centro dello studio potrebbe tornare anche Veronica Ursida, al centro di un’accesa polemica e numerosi sospetti nel corso della puntata andata in onda ieri. Annuncerà la fine della conoscenza con Giovanni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA