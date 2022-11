Uomini e Donne, anticipazioni 29 novembre/ Fede interessato a Elena?

Anticipazioni Uomini e Donne 29 novembre: Federico pronto a fare la sua scelta?

Oggi, martedì 29 novembre 2022, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Si tornerà a parlare dei tronisti Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Nella puntata di ieri Lavinia ha ribadito di avere dei forti dubbi nei confronti di Alessio Corvino immortalato, sui social, in discoteca più volte in una settimana. Per quanto riguarda Federico Dainese, invece, la new entry Elena sembra aver fatto scattare qualcosa nel giovane tronista. Nelle ultime settimane Federico Nicotera sembra avere occhi solo per Carola: il tronista non nasconde più il forte interesse nei confronti della ragazza. Sarà lei la sua scelta? Oggi ci sarà anche una nuova registrazione di Uomini e Donne e molti scommettono sulla scelta del tronista.

Uomini e Donne: i protagonisti del trono over

Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 29 novembre, di Uomini e Donne? Spazio anche ai protagonisti del trono over. Dopo che Ida Platano ha deciso di abbandonare lo studio con Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco. Il cavaliere è sempre più vicino a Gloria: con la dama ha trascorso una notte di passione, ma in studio ha dichiarato di voler riprendere la frequentazione con Roberta. In studio non mancheranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il dating show di Maria De Filippi si può seguire direttamente su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity. Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult. Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, va in onda la replica della puntata del giorno.

