Uomini e Donne/ Anticipazioni 29 novembre: Giulio lascia lo studio! (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 29 NOVEMBRE

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi 29 novembre. Dopo ben 4 appuntamenti dedicati al trono Over si torna al trono classico. Maria De Filippi parte allora con Giulio Raselli, per il quale ci sono novità per nulla positive. Come svelano le anticipazioni del vicolo delle news, nessuna delle sue due corteggiatrici è in studio. Sia Giovanna che Giulia hanno deciso di non presentarsi dopo quanto accaduto la scorsa settimana, ma lui non demorde e le chiama. In particolare chiede a Giovanna di raggiungerlo in studio visto che abita nelle vicinanze ma nessuna delle due asseconda la sua richiesta. A questo punto Giulio decide di raggiungere lui una delle due, a quanto pare Giovanna, per avere un chiarimento o, addirittura, fare la sua scelta. Così lascia lo studio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIA QUATTROCIOCCHE FA LA SUA SCELTA!

Maria De Filippi passa allora la parola a Carlo Pietropoli che ha fatto le sue prime esterne. È uscito con Jessica, Alice e Bruna, esterne di conoscenza e primo approccio per lui. A corteggiarlo però arriva anche una conoscenza ben nota del programma: Cecilia Zagarrigo. Poco il tempo dedicato invece a Veronica Burchielli anche perché tanto sarà quello dedicato a Giulia Quattrociocche. È infatti arrivato il momento della sua scelta, che verrà però fatta in modo inaspettato e non programmato con la redazione. Sarà Alessandro Basciano a comprendere che Giulia ha nel suo cuore la scelta e che non c’è dunque bisogno di portare avanti il trono, così la inviterà a scegliere. Giulia non si tirerà indietro e ammetterà di avere in effetti un ragazzo nel suo cuore: Daniele. Il tronista lascerà la sua postazione per baciarla tra i petali rossi.

