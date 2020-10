Uomini e Donne/ Anticipazioni 29 ottobre: choc per Gemma Galgani, Biagio…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 29 OTTOBRE

Giovedì 29 ottobre, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. La puntata in onda oggi dovrebbe essere quella registrata lo scorso 17 ottobre. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la puntata odierna dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani che entrerà in studio con un grandissimo entusiasmo causato dalla conoscenza con Biagio che procederebbe a gonfie vele. Tuttavia, la gioia della dama di Torino durerà molto poco. Maria, infatti, l’altra dama che sta uscendo con Biagio. Maria racconterà di essere stata raggiunta da Biagio in ospedale in occasione della nascita della nipote. Una rivelazione che causerà una forte amarezza in Gemma che sarà poi scioccata quando scoprirà della presenza di Sabrina con cui Biagio avrebbe cenato dopo aver visto la Galgani.

DAVIDE DONADEI FA SCAPPARE VIA BEATRICE

La puntata, poi, dovrebbe proseguire con il trono classico, in particolare con Davide Donadei. Il tronista 25enne si sta concentrando su poche corteggiatrici. Dopo Beatrice, il pugliese ha ammesso di essere molto interessato a Chiara. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella nuova puntata, Davide uscirà in esterna con Beatrice con la quale scatterà anche il bacio. Tra i due sembrerà andare tutto bene fino all’esterna del tronista con Chiara. Anche con quest’ultima, infatti, scatterà il bacio. Beatrice non riuscirà a trattenere le lacrime svelando di vedere Davide molto coinvolto. La giovane corteggiatrice lascerà così lo studio mentre Davide, dopo un duro confronto con Chiara la quale sarà accusata di non aver avuto alcuna reazione di fronte al bacio con Beatrice, andrà a riprendere quest’ultima facendola rientrare.



