Uomini e Donne, anticipazioni 3 aprile/ Riccardo chiude con Valetina, Silvia…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 aprile: cosa succederà?

Oggi, lunedì 3 aprile 2023, torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 31 marzo, si è parlato a lungo di Armando Incarnato. Il cavaliere del trono over è stato duramente criticato dagli opinionisti. Tina Cipollari è convinta che Armando abbia una fidanzata fuori dallo studio e che sfrutti la trasmissione per secondi fini. Il tronista Luca Daffrè è stato in esterna con Alessandra ed Ilaria, che è stata poi eliminata: “Ti vedo un po’ maestrina, impostata. Verso di te non c’è chimica. Non vedo che c’è un trasporto”.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà la prima parte della puntata registrata sabato scorso. Molto probabilmente, si partirà dal trono over. Silvia deciderà di chiudere la frequentazione con il cavaliere che aveva chiamato per lei: la dama ha bisogno di tranquillità e l’uomo ha da poco perso il lavoro. Nascerà un’accesa polemica al centro dello studio. Nelle scorse puntate in studio era arrivata Valentina M., 40enne da Quadrata, per conoscere Riccardo. “Sei una persona dolce e profonda oltre ad essere un bell’uomo”, aveva detto la dama. Ma il cavaliere metterà già fine alla loro conoscenza. Inoltre l’opinionista Tina Cipollari lascierà lo studio dopo aver visto il pubblico in studio applaudire Gemma Galgani.

Uomini e Donne: il trono di Nicole Santinelli

Per quanto riguarda i protagonisti del trono classico nella puntata di oggi, lunedì 3 aprile, si potrebbe parlare anche della tronista Nicole Santinelli, che ha portato in esterna solo l’osteopata romano Andrea Foriglio, che ha suscitato l’interesse anche della dama Roberta Di Padua. Nicole lo ha trovato diverso, lui sembrava arrabbiato e forse anche infastidito dal bacio con Carlo. L’osteopata ha quindi lasciato l’esterna, ma si è presentato in studio. Come reagirà Nicole? Sabato è stata registrata la scelta di Lavinia Mauro, anche se bisognerà aspettare ancora qualche giorno per vedere la pioggia di petali.











