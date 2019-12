Uomini e Donne/ Anticipazioni 3 dicembre: Gemma in albergo da Juan Luis! (Trono Over)

Puntata scoppiettante quella del trono Over di Uomini e Donne prevista per oggi. Dopo un inizio settimana dedicato alla scelta di Giulia Quattrociocche, l’atmosfera torna a tingersi d’amore grazie ad una proposta di matrimonio. Prima però, come di consueto, si parte con le novità su Gemma Galgani. La dama del trono Over continua a frequentare Juan Luis e le cose sembrano procedere per il meglio. Le anticipazioni del Vicolo delle News svelano che i due protagonisti hanno trascorso una serata insieme in casona, dove hanno guardato un film e si sono commossi. Dopo la Galgani lo ha poi sorpreso, andando in albergo! Non sono mancati baci a stampo anche se quello passionale ancora non arriva. Juan chiarisce che un gesto come questo per lui arriva soltanto quando, oltre all’attrazione fisica, arriva anche quella mentale. E non mancano battutine di Tina Cipollari a riguardo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo, proposta di matrimonio

Il colpo di scena dei nuovi appuntamenti col trono Over di Uomini e Donne arriveranno però dopo, quando Maria De Filippi chiamerà in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la lite e la rottura dell’ultima puntata i due si sono rivisti e pare ci sia stato anche un riavvicinamento di tipo fisico. Eppure Ida ammette di aver preso la sua decisione: non vuole tornare con Riccardo, per lei la storia è finita. Non sa però che Riccardo pensa ben altro e ha organizzato per lei una sorpresa. Maria lo invita a dire quello che aveva pensato nonostante tutto e Riccardo accetta il suo consiglio, così, dopo una dichiarazione d’amore e le scuse per tutti gli errori fatti, si inginocchia, chiedendole di sposarlo. Ida, spiazzata dal gesto, non sa cosa rispondere ma accetta di ballare con lui. Riccardo la porta via in braccio fuori dallo studio, ma discuteranno dietro le quinte. Prima di tutto questo, Maria torna ad ospitare Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

