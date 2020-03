Uomini e Donne/ Anticipazioni 3 marzo: Daniele e Carlo sotto accusa! (Trono Classico)

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? Il dating show di Maria De Filippi torna in onda oggi, 3 marzo, con tronisti e corteggiatori. Se Giovanna Abate e Sara Shaimi sono state le protagoniste assolute dell’appuntamento in onda ieri, oggi si tornerà a parlare dei tronisti Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Si parte da Carlo che, come anticipa il Vicolo delle News, è uscito con Ginevra, Marianna e Cecilia. Nel corso dell’esterna con la prima, il tronista si è focalizzato soprattutto con Daniele, per il quale ha avuto epiteti non proprio carini. Questi in studio scatenano lo scontro tra i due. Poi si passa all’esterna con Cecilia: la ragazza ammette di aver sentito molto la sua mancanza e di aver avuto paura di perderlo, così si commuove. Di fronte alle sue lacrime, Carlo rimane impassibile, neppure la abbraccia. Un comportamento che, tornati in studio, gli assicura le critiche non solo di Cecilia ma anche di Lorenzo Riccardi.

Uomini e Donne, Daniele Dal Moro nel mirino delle critiche

Va invece molto bene l’esterna di Carlo Pietropoli con Marianna: i due si vedono a Napoli, comprano dei dolci e si baciano. Non vanno meglio le esterne di Daniele Dal Moro. Nella nuova puntata di Uomini e Donne si scopre che il tronista è uscito con Pamela ma sia in esterna che in studio i due continuano a litigare per la freddezza mostrata da Daniele. Il tronista è poi uscito con Angelica e Vanessa, portandole nello stesso posto, seppur in tempi diversi. L’esterna è in un ristorante giapponese e lui palesa la volontà di capire come mangiano e comprendere se sono femminili anche a tavola. Parole che destano scalpore in studio e portano il pubblico ad accusarlo di essere un calcolatore e proporre alle ragazze dei veri e propri test più che un’uscita di conoscenza.

