Uomini e donne, anticipazioni 3 novembre/ Ida e Alessandro, una farsa? La sentenza

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 3 novembre 2022: Ida Platano e Alessandro Vicinanza protagonisti di una messa in scena?

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la nuova puntata in onda il 3 novembre 2022 su Canale 5, che tra le altre novità del trono over e il trono classico vede Ida Platano e Alessandro Vicinanza chiamati a fare chiarezza sul loro ritorno di fiamma. I due storici ex, dopo essersi concessi una seconda chance riprendendo la loro frequentazione intima, si vedono per molti versi costretti ad ammettere di essersi visti in privato, negli ultimi giorni, che ricordiamolo sono stati segnati dalla pausa TV di Uomini e donne del lungo ponte di Ognissanti. Tuttavia, le cose sembrano non procedere al meglio tra i due. Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne, infatti, vedono i ritrovati ex tornare a litigare per delle incomprensioni di coppia che sembrano quindi spegnere le speranze generali sull’esclusiva di coppia tra i due che preluderebbe all’uscita di scena dalla trasmissione di Ida Platano e Alessandra Vicinanza. E la “terza incomoda”, in quanto ex fiamma di Alessandro, Roberta Di Padua non lesina critiche sui ritrovati ex, mettendo in dubbio la veridicità del ritorno di fiamma. Che gli ex stiano inscenando un riavvicinamento per visibilità e business? Secondo Roberta Di Padua, in particolare, Alessandro Vicinanza non sarebbe realmente innamorato di Ida Platano come direbbe lui. Chiamato, poi, a pronunciarsi sui ritrovati ex in crisi, l’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, intende non sbilanciarsi molto.

Ma per quale motivo il tarantino opta per il silenzio, sull’ex Ida? Oltre alle vicende del trono over, si dà poi spazio ai tronisti in carica al trono classico. Federica Aversano ha registrato due esterne e un corteggiatore si è eliminato. Lavinia Mauro, invece, sembra essere molto presa dall’ex corteggiatore dell’influencer Alessio Campoli, tanto che intende proseguire la loro conoscenza nonostante lui non sia certo di sentirsi attratto da lei, per delle sedicenti divergenze caratteriali. E anche stavolta non manca un diverbio tra i due, a Uomini e donne.

