Uomini e Donne/ Anticipazioni 30 aprile: Gemma perde la testa per Sirius?

Nuovo appuntamento con il nuovo format di Uomini e Donne che torna in onda oggi, giovedì 30 aprile con una puntata in cui Gemma Galgani tornerà ad essere la grande protagonista. La dama di Torino, dopo aver chiuso la conoscenza con Pantera non avendo gradito alcuni suoi messaggi, ha cominciato a chattare con Sirius, un ragazzo di 26 anni che sogna di avere accanto una donna “semplice, allegra,estroversa e pronta a trovare le parole giuste al momento giusto” esattamente come Gemma. Entusiasta dei messaggi ricevuti da Sirius che le ha anche dedicato una canzone di Vasco Rossi, Gemma continuerà ad essere attaccata da Tina Cipollari, furiosa nel vedere la dama realmente interessata a Sirius. Gemma, tuttavia, continuerà a ribadire di essere convinta di essere di fronte, in realtà, ad una persona più matura. Sarà realmente così?

GIOVANNA ABATE TRA ALCHIMISTA E LEONARDO

Se Gemma Galgani sarà sempre più affascinata da Sirius, Giovanna Abate ammetterà di sentirsi davvero corteggiata da Alchimista e Leonardo, i due ragazzi con cui ha cominciato a chattare e che, usando solo le parole, stanno lentamente conquistando il suo cuore e la sua testa. Delusa da Sammy Hassan con cui ha deciso di chiudere la conoscenza, convinta di non rientrare realmente tra i suoi interessi, Giovanni non riuscirà a trattenere la propria emozione di fronte ai messaggi profondi che riceverà da Alchimista e da Leonardo. Come andrà, invece, con Alessandro Graziani? Pur essendo interessata al pallavolista, Giovanna ha ammesso di non sentirsi sulle montagne russe come ama sentirsi avendo di fronte una persona troppo accomodante. La Abate, dunque, deciderà di chiudere anche con Alessandro per dedicarsi esclusivamente ai corteggiatori in chat?



