Uomini e Donne, anticipazioni 30 gennaio/ Alessandro chiude con Gemma?

Oggi, lunedì 30 gennaio 2023, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata andata in onda venerdì scorso, la tronista Lavinia Mauro è scoppiata a piangere tra le braccia di Federico Nicotera: la ragazza ha detto di non aver ricevuto le giuste attenzioni da parte dei suoi due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli.

La tronista infatti, ha manifestato anche l’intenzione di lasciare il trono senza una scelta. Lavinia ritornerà sui suoi passi o seguirà i passi di Federica Aversano e Federico Dainese, che hanno lasciato il programma senza fare la loro scelta? Molto probabilmente scopriremo la sua decisione nel corso di questa settimana.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni la puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 30 gennaio, si aprirà con i protagonisti del trono over. Molto probabilmente si parlerà ancora di Alessandro, il cavaliere napoletano che ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimana. Oggi il cavaliere potrebbe chiudere la sua conoscenza con Gemma e Pamela. Come reagirà la dama torinese? Spazio anche a Biagio che sta frequentando Carla, ma sembra che il cavaliere stia sentendo anche Cloa, cosa che manderà su tutte le furie Carla. Molto probabilmente oggi verrà presenta la nuova tronista Nicole, visto che Lavinia e Federico sono ormai giunti alla fine del loro percorso. Come Lavinia, anche Federico è rimasto con due corteggiatrici: Carola e Alice. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

