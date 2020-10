Uomini e Donne/ Anticipazioni 30 ottobre: Roberta Di Padua lascia il programma?

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 30 ottobre, alle 14.45 su canale 5, con l’ultima puntata settimanale. Dopo lo spazio dedicato al trono classico con il triangolo formato da Beatrice, Davide Donadei e Chiara, si tornerà a parlare del trono over con Michele Dentice e Roberta Di Padua. Il cavaliere, nella scorsa puntata, ha annunciato la decisione di uscire solo con Roberta chiudendo definitivamente con Carlotta Savorelli. Niente esclusiva, però, nonostante i due stiano bene insieme. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Michele è uscito anche con Serena facendo infuriare Roberta che affermerà di essere molto delusa soprattutto dalla sua assenza. A far infuriare letteralmente la Di Padua, però, sarà l’arrivo di una nuova ragazza per Michele, Giulia. La bellezza della ragazza colpirà Michele che deciderà di conoscerla provocando la forte reazione di Roberta che lascerà lo studio per tutta la durata della puntata. Sarà un addio definitivo?

SOPHIE CODEGONI IN CRISI?

Nel corso della puntata potrebbe esserci spazio per Sophie Codegoni che, dopo una discussione con Nino che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News si lamenterà di non essere stato portato in esterna, tirerà fuori le proprie difficoltà. La giovane tronista, infatti, affermerà di non sentirsi totalmente a proprio agio sul trono e di non riuscire a vivere le emozioni come vorrebbe. Il trono over, poi, dovrebbe tornare l’argomento principale con l’ennesima discussione tra Aurora Tropea e Gianni Sperti dopo la decisione della dama di uscire solo con Giancarlo. Dopo il caos della scorsa puntata, infine, dovrebbero tornare al centro dello studio Valentina Autiero e Germano per salutare definitivamente lo studio abbandonando la trasmissione per vivere la storia lontani dalle telecamere.



