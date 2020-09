Uomini e Donne/ Anticipazioni 30 settembre: Jessica, Davide e un tatuaggio…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 30 SETTEMBRE

Mercoledì 30 settembre, alle 14.45 su canale 5, subito dopo l’appuntamento con Una vita, torna Uomini e Donne con una puntata imperdibile. Dopo la scelta di Alessandro e Stefania che hanno lasciato il trono over travolti da un sentimento nato in poche settimane, anche per Jessica Antonini si avvicina il momento fatidico di lasciare il trono e vivere la conoscenza con Davide Lorusso lontano dalle telecamere. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la tronista e il suo corteggiatore hanno da tempo lasciato la trasmissione. Il giorno della scelta sarà proprio oggi? Dalle anticipazioni delle talpe del Vicolo pare che manchi ancora un’esterna prima della scelta finale. Jessica e Davide, infatti, prima di lasciare il dating show di canale 5, hanno vissuto un’esterna romantica in cui il corteggiatore ha fatto un regalo a Jessica indelibile. La Antonini, infatti, avrebbe aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione.

DAVIDE DONADEI IN ESTERNA CON SELENE

Nella puntata odierna di Uomini e Donne dovrebbe trovare spazio anche Davide Donadei. Dopo la scorsa puntata, il tronista pugliese avrebbe deciso di fare un passo verso Selene, la corteggiatrice verso la quale aveva mostrato interesse Nicola Vivarelli scatenando la reazione di Davide che non aveva gradito l’atteggiamento della ragazza. Dalle anticipazioni, però, pare che Davide sia tornato sui propri passi andando a cercare Selene con cui sarebbe poi uscito in esterna. Il tronista, inoltre, starebbe continuando a conoscere anche Beatrice. Novità anche per Nicola Vivarelli che, chiuso definitivamente il capitolo Gemma Galgani, è uscito con Veronica. La dama del trono over, però, non gli ha concesso l’esclusiva uscendo anche con Moreno, l’ex corteggiatore del trono classico che, colpito da Veronica, ha scelto di diventare un cavaliere del trono over. In studio, però, pare che la situazione porterà Veronica a scegliere tra Nicola e Moreno.



