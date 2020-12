Uomini e Donne/ Anticipazioni 4 dicembre: Armando litiga con Lucrezia, Sophie…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 4 DICEMBRE

Oggi venerdì 4 dicembre si conclude un’altra settimana di Uomini e Donne. Quella in onda oggi sarà la parte finale della registrazione dello scorso 21 novembre. Dopo aver dato ampio spazio a Gemma Galgani che ha raccontato la serata vissuta con Maurizio, oggi si ripartirà da Armando Incarnato, Davide Donadei e Sophie Codegoni. Il cavaliere napoletano, dopo aver chiuso la conoscenza con Brunilda che sta uscendo anche con Riccardo Guarnieri e con Marianna che si è dichiarata per Gianluca De Matteis, nella puntata in onda oggi si confronterà con Lucrezia Comanducci che è l’unica con cui ha deciso di portare avanti la conoscenza. Al centro dello studio, tra Armando e Lucrezia ci sarà una discussione. La Comanducci si scaglierà contro il cavaliere napoletano, reo di non averle detto dell’appuntamento con Marianna. Tornata in trasmissione esclusivamente per ricominciare a frequentare Armando, Lucrezia tornerà sui suoi passi?

SOPHIE CODEGONI TRA MATTEO E ANTONIO

Protagonista della puntata sarà anche Davide Donadei che, dopo una discussione con Chiara, riceverà la videochiamata della mamma e del fratello. Spazio, infine, per Sophie Codegoni che sta continuando ad uscire sia con Matteo che con Antonio. Con Matteo Sophie si sta lasciando andare sempre di più. Per il compleanno del corteggiatore, la tronista ha organizzato un’esterna regalandogli anche un libro con una dedica. Esterna a cavallo, invece, quella tra Sophie e Antonio. La tronista lo accusa di essere stato troppo arrogante. In puntata, l’atteggiamento di Antonio cambierà radicalmente. Il corteggiatore chiederà scusa per quanto accaduto nelle precedenti puntate e Sophie comincerà a chiedersi quale sia il vero Antonio pur ammettendo di essere affascinata dai suoi modi di fare. Antonio cerca di spiegare cosa c’è dietro il suo atteggiamento ammettendo, per la prima volta, di temere molto Matteo.



