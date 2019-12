Uomini e Donne/ Anticipazioni 4 dicembre: Ida e Riccardo, la proposta! (Trono Over)

Entra nel vivo il nuovo appuntamento con il trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi 4 dicembre su Canale 5 si riparte con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La scorsa settimana li abbiamo visti dirsi addio ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate. Riccardo ha chiamato Ida e l’ha poi raggiunta a Brescia. Tra i due c’è stato un riavvicinamento, anche di tipo fisico, ma nulla di particolarmente rilevante per la dama che oggi ammette di voler chiudere con lui in modo definitivo. Non è però della stessa idea Riccardo che, quasi in lacrime, ammette invece di voler continuare e legarsi a lei in modo definitivo. Dalla tasca della giacca prende uno scatolino contenente un anello al quale segue una proposta di matrimonio che lascia Ida basita. La dama non risponde di sì ma accetta di ballare con lui e parlargli successivamente.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: VALENTINA ESCE CON ERIK, ANNA LITIGA CON SAMUEL

Se la prima parte del trono Over di Uomini e Donne della puntata di oggi è tutta dedicata a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, successivamente si passa ad una conoscenza tutta nuova. Valentina Autiero negli ultimi giorni ha fatto la conoscenza di un nuovo e affascinante cavaliere. Lui è Erik, stanno uscendo da qualche giorno e la conoscenza procede a gonfie vele. Entrambi infatti sono contenti e desiderosi di continuare a frequentarsi. Non va invece altrettanto bene tra Anna Tedesco e Samuel. Dopo la lite della scorsa settimana, i due tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per le ultime novità che non sono affatto buone. Infatti si scatena una nuova lite fatta di accuse reciproche che rende palese la fine di ogni tipo di rapporto sentimentale tra loro.

