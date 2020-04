Uomini e donne/ Anticipazioni 4 maggio: Gemma e Giovanna incontrano i corteggiatori

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 30 APRILE

E finalmente è arrivata la conferma ufficiale, Uomini e donne sta per cambiare ancora ed è la stessa Maria de Filippi a confermarlo in una lunga intervista a Vanity Fair. Grazie agli ultimi allentamenti nelle restrizioni dovute alla Pandemia, sembra proprio che la sanguinaria ha deciso di allinearsi agli altri e, proprio come ha annunciato la Rai con il ritorno delle sue trasmissioni al pomeriggio, lei ha deciso di fare lo stesso cambiando di nuovo le carte in tavola. A quanto pare, Gemma Galgani e Giovanna Abate avranno modo di conoscere e incontrare i loro corteggiatori entrando in un imbuto che le porterà faccia a faccia con loro: “Vedrà finalmente con chi ha chattato, Gemma incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede. Sarà allora che capirà se dietro la chat c’è una sòla o la verità. Giovanna, invece, incontrerà un ragazzo che si presenta come L’Alchimista e un altro che si è presentato come Leonardo. Paradossalmente è stata lei stessa a dirmi che nel giro di queste due settimane ha trovato molto più corteggiamento rispetto a prima: la parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna”.

MARIA DE FILIPPI DICE LA SUA SUGLI ASCOLTI E LA VERSIONE CHAT DI UOMINI E DONNE

Maria de Filippi è molto contenta di quello che ha messo in campo in Uomini e donne e, nonostante gli ascolti, si dice pronta a rifarlo tutta la vita e non è detto che questo esperimento non venga ripreso in futuro e anche il calo degli ascolti dal debutto in poi non la preoccupa, anzi. Proprio a Vanity Fair ha rivelato: “A me è piaciuta, per me era un’idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano: con queste premesse, il fatto che faccia tra l’11 e il 16% per me è già un miracolo”. A quanto pare l’esperimento per lei è sicuramente riuscito ed è stato bello seguire il programma e occuparsene in questi giorni ma i fan sono in attesa di scoprire cosa vedranno oggi dopo le chat di ieri tra balli, canti e regalini.



