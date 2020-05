Uomini e donne/ Anticipazioni 4 maggio: Gemma incontra i corteggiatori? Trono Over…

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 4 MAGGIO

Uomini e donne finalmente torna in onda nella sua forma classica dopo il flop di quella in versione chat che tanto piaceva a Maria de Filippi. La conduttrice ha spiegato che, nonostante gli ascolti bassi, relativamente, sarebbe pronta a puntare ancora su questa nuova versione e chissà se in futuro non diventi un vero e proprio cult con qualche rivisitazione. Fino ad allora, tutti coloro che non hanno seguito le chat di Gemma Galgani e di Giovanna Abate dovranno fare i conti con qualche pezzo mancante nel loro puzzle visto che quando le dame si troveranno davanti i loro corteggiatori, loro non avranno modo di capire bene di chi si tratti e cosa li leghi. Ma come funzionerà questo nuovo corso? Ancora una volta non ci sarà il pubblico in studio e anche alcuni cavalieri e alcune dame potrebbero essere assenti per via delle limitazioni agli spostamenti.

IN ONDA TRONO OVER O CLASSICO DI UOMINI E DONNE?

Le anticipazioni di Uomini e donne (e alcuni scatti social) rivelano che alcune dame e alcuni cavalieri del trono over, proprio nel fine settimana, siano tornati in studio per la registrazione che potrebbe andare in scena proprio da oggi iniziando dall’incontro di Gemma con i suoi corteggiatori che, a questo punto, potrebbero prendere posto accanto a tutti gli altri protagonisti. E il trono classico? Non vi è alcuna novità in merito se non il fatto che Giovanna potrebbe tornare in studio per conoscere i suoi corteggiatori e poi prendere posto accanto ai suoi compagni di viaggio, Carlo in primis che potrebbe scegliere a questo punto.



