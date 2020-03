Uomini e Donne/ Anticipazioni 4 marzo: nuovi ritorni per Gemma! (Trono Over)

Dopo un inizio settimana dedicato a tronisti e corteggiatori, oggi 4 febbraio tornano protagonisti dame e cavalieri del trono Over. Uomini e Donne riparte da una Tina Cipollari infuriata con una persona del pubblico. Si tratta dell’ormai noto fan di Gemma Galgani che solo qualche puntata fa aveva già litigato con Tina, dandole dell’invidiosa perché mai avrebbe potuto avere il fisico della sua beniamina. Oggi la discussione si ripete e verte ancora una volta sul peso: entrambi si accusano a vicenda e Tina sfida l’uomo a pesarsi in diretta. Una scena esilarante che lascia poi spazio all’ingresso di Gemma in studio. Così come accaduto la scorsa settimana, anche questa volta Tina ha chiamato per lei dei cavalieri che ha frequentato in passato. Dopo i tre di qualche giorno fa, la Galgani ritrova Paolo Bastillo, Crispino, Paolo Di Napoli e Riccardo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ritrova 4 ex pretendenti

Una sorpresa per Gemma Galgani che a Uomini e Donne fa un nuovo tuffo nel passato. In studio infatti si parla di baci che ci sarebbero stati almeno con tre dei quattro presenti. In particolare i due Paolo parlano di più di un bacio con la dama del trono Over. Inutile dire che questo scatena il disappunto della Galgani e le pungenti battute di Tina, pronta ad attaccarla ogni qualvolta è possibile. Dopo la parentesi sugli ex di Gemma, il centro dello studio è tutto per Valentina Autiero. La dama è uscita con i due pretendenti che si sono presentati per lei un paio di settimane fa. Tuttavia, nonostante la buona partenza, oggi dichiara di non essersi trovata bene con nessuno dei due. Questo scatena un po’ di discussione con Gianni e Tina, che si chiedono cosa cerchi realmente lei in un uomo.

