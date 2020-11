Uomini e Donne/ Anticipazioni 4 novembre: Roberta Di Padua chiude con Michele?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 4 NOVEMBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 4 novembre, alle 14.45 su canale5, con la seconda parte della puntata registrata il 18 ottobre. Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, nuovamente delusa da Biagio e il momento di Sophie Codegoni che ha ammesso di aver baciato Nino solo per consolazione, la puntata di oggi riprenderà, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, da Roberta Di Padua e Michele Dentice. Tra i due, nella scorsa puntata, c’è stata una bruttissima discussione al termine della quale la dama aveva lasciato anche lo studio. Nella puntata odierna sarà trasmesso il filmato di un confronto dietro le quinte tra Michele e Roberta con quest’ultima vicina alle lacrime. In studio, la situazione tra i due non cambierà e non riusciranno a trovare un punto d’incontro. Il cavaliere, tuttavia, tenterà di perdere non solo Roberta, ma anche le altre dame che sta conoscendo.

MICHELE DENTICE SOTT’ACCUSA?

Tra Roberta Di Padua e Michele Dentice la conoscenza potrebbe giungere definitivamente al capolinea nella puntata odierna di Uomini e Donne. La dama non ha mai nascosto di essere molto presa da Michele che, tuttavia, vorrebbe vedere più presente nella sua vita. In studio, tuttavia, i due non riusciranno a trovare un punto d’incontro e il cavaliere vivrà un momento difficile anche con Serena. Quest’ultima, dopo essere uscita con lui e averlo baciato, scoprirà di essere stata la “consolazione” di Michele che, prima di chiederlo a lei, aveva chiesto di uscire a Giulia, una bellissima ragazza giunta in trasmissione solo per conoscerlo. Di fronte al rifiuto di Giulia, già impegnata, Michele ha così optato per un’uscita con Serena che, in puntata, non nasconderà la propria amrezza per l’accaduto. Nel corso della puntata dovrebbe trovare spazio anche Gianluca De Matteis che, in esterna, bacerà Gabriella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA