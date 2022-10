Uomini e donne anticipazioni 4 ottobre 2022/ Le prime esterne di Federico Dainese

Uomini e donne, anticipazioni 4 ottobre: i protagonisti di trono over e trono classico

Oggi, martedì 4 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri andato in scena l’ennesimo chiarimento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Si è tornati a parlare della lite avvenuta nella puntata precedente tra dama e cavaliere. Secondo Maria De Filippi, se Riccardo ha detto che Ida è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Poi la conduttrice ha fatto elencare ad Ida i pregi di Riccardo e lui si è commosso. Alla fine i due hanno ballato insieme. Spazio anche ai protagonisti del trono classico. Federico Nicotera ha raccontato di essersi trovato molto bene con Alice, una 26enne di Siena, mentre il tronista ha chiuso la conoscenza con Noemi. Cosa succederà nella puntata di oggi?

Uomini e Donne, Gemma Galgani "Tina fa scappare i corteggiatori"/ L'accusa choc...

Uomini e donne: le prime esterne di Federico Dainese e poi…

Nel corso della puntata di oggi, martedì 4 ottobre, molto probabilmente avranno in onda le prime esterne del tronista Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica nella precedente edizione. Ma non è escluso che ci sarà spazio anche per le due torniste Lavinia Mauro e Federica Aversano, anche loro in cerca dell’amore. Per quanto riguarda il trono over la protagonista della puntata potrebbe essere anche Pinuccia, dama del parterre femminile che non gode delle simpatia all’opinionista Tina Cipollari. Dalle anticipazioni circolare in rete dopo le registrazioni sappiamo che in una delle prossime puntate arriveranno in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che si sono sposati lo scorso maggio dopo essersi conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Francesca Del Taglia ha tradito Eugenio Colombo/ Spunta l'amante e...Federico Nicotera, lite con Naomi a Uomini e Donne/ "A casa faccio i compiti e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA