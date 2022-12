Uomini e donne, anticipazioni 5 dicembre/ Federico esce con Alice, Carola in lacrime

Uomini e donne, Federico Nicotera rischia la chiusura anticipata del trono classico? Le novità

Prosegue l’omria consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 5 dicembre 2022, che vede Federico Nicotera fare una “scelta” tra le corteggiatrici. Stando alle anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, al rinnovato appuntamento del dating show si scoprono protagonisti al centro studio -per la quota trono classico- i tronisti in carica Federico Nicotera e Federico Dainese. Il primo tronista in carica, ex corteggiatore di Sophie Codegoni (che ora attende un figlio da Alessandro Basciano), é uscito in esterna con Alice. I due hanno avuto un’esterna al cardiopalmo, e in studio hanno poi modo di confrontarsi rispetto alla profondità raggiunta nell’uscita. Ma il trono si palesa compromesso, dal momento che si scatena la reazione dell’altra corteggiatrice di Federico, Carola. Quest’ultima, infatti, complici gli avvicinamenti avuti di recente con il giovane tronista, finisce in un mare di lacrime, credendo, evidentemente, che Alice possa rivelarsi la scelta di Nicotera. Che il trono dell’ingegnere romano sia in crisi e rischi la chiusura anticipata con un possibile ritiro di Carola e/o una pronta scelta ricaduta su Alice?

Per la quota trono over, Riccardo Guarnieri…

Spazio, poi, anche all’altro tronista, Federico Dainese. Il tronista in carica prosegue a quanto pare la conoscenza avviata con Elena, ma non solo. Sembra, inoltre, interessato ad approfondire la frequentazione avviata con Vincenza, new entry al trono classico. Che il trono in corso sia compromesso per il nuovo ingresso? Chissà.

Per la quota trono over, sorge spontanea nei telespettatori una domanda: Riccardo Guarnieri é pronto a voltare pagina in amore, dopo l’uscita di coppia dell’ex storica, Ida Platano, e Alessandro Vicinanza? Dopo aver chiuso la frequentazione con la pretendente Gloria Nicoletti, il tarantino rilascia ora un pensiero in proiezione del Santo Natale che non menziona Ida, ma parla proprio di quest’ultima e l’altra ex Roberta Di Padua.

In puntata é attesa, infine, a Uomini e donne anche la nuova sfilata, che vede protagonista e trionfatrice l’ex di Armando Incarnato, Cristina…

