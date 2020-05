Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 maggio: Giovanna Abate conosce l’Alchimista!

Pubblicità

Un ritorno col botto per Uomini e Donne che finalmente ha ritrovato i suoi amati protagonisti dallo studio di Canale 5. Gemma Galgani è stata la grande protagonista ma lo sarà nuovamente nell’appuntamento di oggi, 5 maggio 2020. La puntata riparte infatti lì dove l’abbiamo lasciata ieri, con l’attenzione puntata su Sirius/Nicola, il nuovo giovanissimo corteggiatore di Gemma. In studio continuano i sospetti nei suoi riguardi che prendono voce nelle dure parole di Tina Cipollari. L’opinionista infatti torna a ribadire di essere certa che, anche stavolta, Gemma si stia facendo prendere in giro dal primo arrivato. Ne scaturiranno nuovi scontri, che verranno poi placati dall’arrivo in studio dell’altra protagonista che, con la Galgani, ha conosciuto alcuni uomini soltanto via chat: Giovanna Abate.

UOMINI E DONNE, GIOVANNA ABATE VEDE L’ALCHIMISTA E GEMMA LITIGA CON BARBARA

A Uomini e Donne arriva anche per Giovanna Abate il momento di conoscere il corteggiatore che più l’ha colpita: l’Alchimista. Così, come accaduto con Sirius per Gemma, anche lui scende le scale dello studio di Canale 5, pronto a farsi vedere. Dalle poche immagini anticipate dal promo, la tronista appare soddisfatta e felice di conoscerlo, e si complimenta per la sua “genialità”. La puntata di oggi 5 maggio continua poi con un appuntamento classico del trono Over: la sfilata. A scendere in passerella sono le donne e a quanto pare con abiti particolarmente eleganti o seducenti. Anche stavolta il momento di Gemma sarà però caratterizzato da un’accesa polemica: in collegamento arriverà anche Barbara De Santi pronta a criticare la Galgani e la sua nuova conoscenza. Tra le due dame, dunque, una nuova lite, con tanto di intervento di Tina da una parte e Sirius/Nicola dall’altra.



