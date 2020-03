Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 marzo: Ida e Riccardo di nuovo in crisi (Trono Over)

Nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne oggi 5 marzo 2020. Dopo un inizio dedicato a Tina Cipollari, Gemma e al ritorno di altri ex della Galgani, oggi al centro della studio torna il contestatissimo Marcello. Di fronte al cavaliere c’è ancora Anna Maria, signora per la quale ha manifestato la scorsa settimana un fortissimo interesse. Oggi confermano che le cose continuano ad andare bene. Ma è proprio mentre raccontano quanto accaduto tra loro in questi giorni che arriva un momento piccante in studio. Il Vicolo delle news svela, infatti, che Marcello la invita a chiudere le gambe in quanto, avendo la minigonna, le si vede tutto. Dopo questa parentesi i due tornano ad essere attaccati in studio, soprattutto da Gianni Sperti che non crede alla coppia e insiste nel sapere il lavoro che svolge la dama.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo in crisi ma…

A Uomini e Donne è poi il momento di un gradito ritorno. Maria De Filippi chiama in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due entrano mano nella mano e col sorriso sulle labbra ma le dichiarazioni che fanno poi una volta che si sono accomodati sono ben lontane dall’essere serene. La conduttrice parte col raccontare di un nuovo periodo di crisi che la coppia ha vissuto nelle ultime settimane. In particolare Ida lamenta di un mancato trasporto fisico da parte di Riccardo che la porta a sentirsi non desiderata da lui. Il cavaliere però si difende parlando di pesanti offese ricevute da lei che non riesce a mandare giù e, dunque, dimenticare. Ora però sono riusciti a trovare un punto comune e superare questa nuova crisi. Le cose dunque oggi vanno bene: Maria De Filippi li invita a sancire la ritrovata serenità con un ballo.

