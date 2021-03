Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 marzo: Massimiliano e Giacomo protagonisti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 marzo

Chi saranno i protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Dopo il lungo momento dedicato a Gemma Galgani, chi infiammerà lo studio del programma di Maria De Filippi? Dopo Samantha Curcio che si è confrontata con Roberto, il corteggiatore con cui ha discusso non sentendo il suo reale interesse, i protagonisti della puntata potrebbero essere i tronisti Massimiliano e Giacomo. Se quest’ultimo sta portando in esterna più ragazze e non si è ancora concentrato su nessuna delle corteggiatrici, Massimiliano è già uscito due volte con Vanessa e, dalle anticipazioni, pare che continuerà ad uscire con lei non nascondendo il suo reale interesse. Tuttavia, Maria De Filippi dovrebbe tornare a dare spazio anche al trono over. Tuttavia, non essendoci anticipazioni ufficiali, la puntata di oggi potrebbe essere anche dedicata alla sfilata maschile dal tema “L’amore come in un film“. Sulla passerella dovrebbero presentarsi Riccardo, Gerò, Armando, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio.

GRANDE ATTESA PER LA SCELTA DI RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA

Il pubblico di Uomini e Donne attende da diversi giorni il momento di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama del trono over hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi dallo scorso 24 febbraio, ma la puntata non è stata ancora trasmessa. Il momento fatidico arriverà oggi? La coppia ha scoperto di essere innamorata e di voler vivere la storia senza telecamere. Da giorni, i fans del trono over, attendono di vedere il momento della scelta con petali e musica romantica per poter poi ascoltare le loro dichiarazioni sui social. I canali social di Uomini e Donne non anticipano niente. Per scoprire, dunque, cosa accadrà nella puntata di oggi sarà necessario aspettare le 14.45.



