Uomini e donne, anticipazioni 6 dicembre: Federico Nicotera sceglie Alice? / Carola..

Uomini e donne, Federico Nicotera protagonista nella puntata del 6 dicembre 2022: le anticipazioni TV

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata odierna del 6 dicembre 2022, che si preannuncia all’insegna delle novità di fuoco per il trono over e il trono classico. Sulla base delle anticipazioni TV di Superguidatv e Amici news, in puntata, é previsto uno spazio dedicato al tronista in carica Federico Nicotera. L’ingegnere romano dal passato complesso ed ex corteggiatore storico di Sophie Codegoni a Uomini e donne sembra essere combattuto all’idea di dover scegliere tra le due pretendenti Carola e Alice. La prima non riuscirebbe a lasciarsi andare del tutto ai sentimenti nutriti per il capitolino, dal momento che lui appare sempre più interessato alla seconda, rivale. Quest’ultima é la prescelta di Federico Nicotera per una esterna travolgente, dove -a margine delle incomprensioni tra i due conoscenti- il tronista si apre ad Alice, facendo commuovere il pubblico spettante in studio, con Carola che é costretta a fare da spettatrice. Ma alla giovane bionda dallo sguardo da cerbiatta l’esterna romantica sta troppo stretta, tanto da chiedere a muso duro spiegazioni a Federico.

Tempo di runway show al trono over…

A quanto pare la conduttrice Maria De Filippi interviene, invitando Carola a riflettere sul fatto che per la prima volta Federico si ritrovi ad aprirsi sulla sua verità e, in virtù dei sentimenti maturati verso di lui, lei dovrebbe accettare il momento di condivisione con Alice. Ma Carola scoppia a piangere. Proprio non riesce ad accettare l’idea di dover condividere Federico con Alice.

Spazio, poi, al trono over. Al centro studio di Uomini e donne, é tempo di dare il via alla sfilata con protagoniste le dame. E ad avere la meglio é a quanto pare l’ex fiamma di Armando Incarnato, Cristina. Che il suo trionfo possa preludere ad un ritorno di fiamma con il napoletano? Chissà…

