Uomini e Donne, anticipazioni 6 marzo/ Lavina in esterna con Campoli, Corvino…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 marzo: cosa succederà?

Oggi, lunedì 6 marzo 2023, torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dopo la pausa della settimana scorsa, legata alla morte di Maurizio Costanzo. Nei prossimi giorni la conduttrice tornerà in studio per le nuove registrazioni e da oggi riprenderò la messa in onda con le puntate registrate prima del 24 febbraio. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Uomini e Donne, Sara e Sonny si sono sposati/ Pancino sospetto per lei

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 23 febbraio 2023, il tronista Federico Nicotera si è confrontato con le due corteggiatrici, Alice e Carola, in vista della sua scelta (che si registrerà oggi). In studio è stato presentato il nuovo tronista, Luca Daffrè. Si tratta di una vecchia conoscenza: Luca è stato corteggiatore di Teresa Langella e di Angela Nasti. Per quanto riguarda il trono over, invece, Gemma Galgani sta frequentando Silvio…

Pamela Fersini e Alessandro Sposito si sposano?/ Dopo Uomini e Donne, spunta...

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono classico

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 6 marzo, si aprirà con i protagonisti del trono classico, in particolare con Federico Nicotera. Il tronista è prossimo a fare la sua scelta: Alice o Carola? Quest’ultima ha messo nero su bianco i suoi sentimenti per il tronista. Lavina Mauro ha deciso di portare in esterna solo Alessio Campoli. Come reagirà Alessio Corvino? Lavinia rinfaccerà al corteggiatore di non essersi ricordato di San Valentino. Per quanto riguarda il trono over, Riccardo Guarnieri ha chiuso la relazione con Gloria e la frequentazione con Michela. Il cavaliere di Taranto è deciso a corteggiare Cristina Tenuta, ma la dama sembra interessata solo ad Armando Incarnato. Appuntamento oggi pomeriggio, lunedì 6 marzo, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Andrea Foriglio, chi é il corteggiatore di Uomini e donne?/ Conteso tra Nicole e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA