Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 novembre: Roberta Di Padua cambia idea…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 6 NOVEMBRE

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, alle 14.45 su canale 5. Dopo l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, al centro dello studio, tornerà a sedersi al centro dello studio Michele Dentice che continua le sue conoscenze. Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione dello scorso 23 ottobre pubblicate dal Vicolo delle News, Michele finirà al centro delle critiche per un audio che Serena ha inviato alla redazione in cui il cavaliere critica tutte le donne con cui è uscito finora, compresa Roberta Di Padua. Quest’ultima, tuttavia, regalerà l’ennesimo colpo di scena. Pur ammettendo di essere ferita dall’atteggiamento di Michele che continuerebbe ad ignorarla e, nonostante abbia più volte ribadito di voler chiudere la conoscenza, Roberta ammetterà di essere ancora molto interessata a lui al punto da rifiutare la corte di quattro uomini che arriveranno in studio per conoscerla.

SARA E ALESSIO LASCIANO UOMINI E DONNE

Dopo Alessandro e Stefania, un’altra coppia lascia Uomini e Donne nella puntata odierna. Si tratta, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, di Sara e Alessio di cui non si è quasi mai parlato in trasmissione, ma che, a quanto pare, si sarebbero innamorati decidendo di lasciare la trasmissione per vivere la storia lontano dalle telecamere. Spazio, poi, Sophie Codegoni che, dopo un’esterna con Antonio, deciderà di eliminare a sorpresa Nino dopo lo scontro della scorsa puntata. Spazio, inoltre, anche per Nicola Vivarelli e Armando Incarnato. Dopo aver rifiutato tre dame nella scorsa registrazione, nella puntata di oggi deciderà di non tenere una ragazza giunta esclusivamente per conoscerlo. Colpo di scena, inoltre, nella conoscenza tra Nicola Vivarelli e Veronica. Tra il giovane cavaliere e la dama del trono over sembrava andare tutto a gonfie vele, ma a sorpresa, Nicola deciderà di chiudere perchè deluso dall’atteggiamento di Veronica, rea di non essersi presentata ad una cena che lui aveva organizzato perchè infastidita da un’altra sua frequentazione. A sorpresa, Nicola ballerà con Gemma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA