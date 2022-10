Uomini e donne, anticipazioni 6 ottobre/ Tina choc: “Un medico per Gemma Galgani!”

Uomini e donne, le anticipazioni del 6 ottobre: colpi di scena al trono classico e over con Gemma Galgani e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata del 6 ottobre 2022 che si preannuncia ricca di colpi di scena per i protagonisti del trono over e classico, a partire dal Gemma Galgani per la quale viene richiesto l’intervento di un medico.

Per la quota trono classico, la nuova puntata di Uomini e donne vedrebbe protagonista il tronista in carica Federico Dianese, che potrebbe dover rinunciare a Monica dopo che la bionda si é detta stizzita per il ballo che lui ha chiesto in studio con la corteggiatrice mora Noemi. Non si esclude che Monica possa passare a corteggiare l’altro tronista dagli occhi di ghiaccio, Federico Nicotera, ex corteggiatore di Sophie Codegoni. Spazio TV potrebbe esserci anche per le troniste Federica Avarsano e Lavinia Mauro: la prima, oltre alle conoscenze dei pretendenti, potrebbe vedersi ancora alle prese di un tira e molla con l’ex di Ida Platano del trono over. Che Riccardo possa mai passare a corteggiare la casertana, passando al trono classico e rinunciando in definitiva al trono over e a un possibile ritorno di fiamma con Ida Platano? Lavinia Mauro é reduce dall’eliminazione di Ernesto: il giovane é stato tacciato dalla tronista di aver postato via social un video in cui lui si mostrava incurante di lei, in quanto ammiccante all’obiettivo fotografico , nelle ore successive ad un malore di Lavinia registratosi nella loro ultima esterna.

Per la quota trono over, inoltre, sarebbe previsto l’arrivo in studio di un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani.

La dama torinese veterana del trono over da anni cerca l’amore a Uomini e donne: che sia giunta per lei la giusta occasione? La suspence generale legata alla new,-entry é alta, tanto che l’opinionista Tina Cipollari, tra il serio e il faceto chiede l’intervento di un medico in studio per l’eterna rivale. Quasi come a voler annunciare un malore in arrivo per Gemma Galgani…

