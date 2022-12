Uomini e donne, anticipazioni 7 dicembre 2022/ Ida e Alessandro tornano in studio

Uomini e donne accoglie in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza: le anticipazioni TV del 7 dicembre 2022

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 7 dicembre 2022, che si preannuncia ricca di novità per il trono over e il trono classico. In particolare, stando alle anticipazioni TV fornite da Superguidatv e Amici news, al centro studio di Uomini e donne é previsto il ritorno dell’ultima coppia uscente dal trono over, che si é concessa l’esclusiva, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo dopo aver avuto un ritorno di fiamma con l’ex Roberta Di Padua, al trono over, ha dichiarato di voler concedersi una nuova chance con Ida Platano fino a convincerla a lasciare la trasmissione come coppia. Per quale motivo i due rientrano in trasmissione?

Uomini e donne, Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri?/ L'accusa del web

La bresciana e il salernitano sono attesi in qualità di ospiti al trono over di Uomini e donne, dove hanno modo di aprirsi in merito ai primi giorni vissuti lontano dai riflettori TV. E al rientro in studio, attesissimo si fa inoltre l’incontro tra Ida e l’ex storico Riccardo Guarnieri. Come reagisce il tarantino al ritorno dell’ex a Uomini e donne?

Ida Platano, chi è e vita privata/ La relazione con Riccardo Guarnieri e...

A quanto pare non si esclude un confronto infuocato tra la coppia e il cavaliere. Uno spazio TV é previsto anche per Gemma Galgani, la quale é reduce dal terzo posto conseguito al termine della sfilata delle dame al trono over e sceglie di proseguire la conoscenza con il corteggiatore Mario. Non é da escludersi neanche un nuovo acceso confronto tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia.

Le esterne di Federico e Lavinia a Uomini e donne

Uomini e donne potrebbe prevedere anche uno slot pomeridiano per i tronisti in carica Federico Dainese e a Lavinia Mauro. Il primo sceglie di uscire con Carola, la seconda tronista invece fa ricadere la scelta su Alessio Campoli. Che la scelta definitiva a Uomini e donne sia vicina per i tronisti?

Ida e Alessandro ospiti a Verissimo/ Bufera sulla Toffanin: "Motivo per non vederlo"

L’appuntamento é come ogni giorno alle 14:45, su Canale 5.













© RIPRODUZIONE RISERVATA