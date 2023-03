Uomini e donne, anticipazioni 7 marzo/ Lavinia porta in esterna Alessio Corvino

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma in esterna con Silvio

Quest’oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne su Canale5, a partire dalle ore 14.45. Il dating show condotto da Maria De Filippi prosegue la sua marcia dopo il breve stop, seguito al lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Torneranno protagoniste le vicende non solo dei giovani tronisti, ma anche il Trono Over si prenderà la scena nella puntata di oggi. A cominciare da Gemma Galgani che, secondo le anticipazioni riportate da TvBlog, è andata in esterna (che vedremo in onda proprio oggi) con il suo ultimo corteggiatore, Silvio.

Si apprende, inoltre, che in studio si scatenerà una feroce discussione che vedrà coinvolti anche Paola e Gianni Sperti. Sul fronte del Trono Classico, invece, vedremo Lavinia portare in esterna Alessio Corvino, dopo l’esterna con Alessio Campoli: quest’ultimo, secondo le anticipazioni, si arrabbierà moltissimo al punto da lasciare lo studio.

In vista della nuova puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, ripercorriamo brevemente quanto accaduto ieri. A prendersi la scena è stata indubbiamente Alice, che ha deciso di abbandonare lo studio in lacrime a causa del tronista Federico e delle eccessive attenzioni che riserva per l’altra sua corteggiatrice, Carola. Anche Maria De Filippi è intervenuta sulla questione, dicendosi sicuramente dispiaciuta per Alice ma spiegando come i sentimenti in ballo siano anche quelli di Federico (che, al momento, sembra maggiormente interessato a Carola).

Carola, dal canto suo, si è invece dichiarata a Federico scrivendo una lettera per lui e confessando i sentimenti che prova. Inoltre, Lavinia ha deciso di uscire in esterna con Alessio Campoli, provocando l’amarezza di Alessio Corvino. Infine è arrivato un due di picche per Riccardo, che è stato “rifiutato” da Cristina: lo vede solo come un amico, rifiutando dunque una frequentazione.











