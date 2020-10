Uomini e Donne/ Anticipazioni 7 ottobre: Gemma fa una sorpresa a Paolo, poi…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 7 OTTOBRE

Mercoledì 7 ottobre, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne. Quella che comincerà oggi sarà una nuova puntata registrata dopo la scelta di Jessica Antonini e Davide Lorusso e che porterà al centro dello studio nuovamente Gemma Galgani. La dama di Torino ha chiuso la frequentazione con Paolo il quale, nel corso della scorsa puntata, ha ammesso di non avere alcun interesse nei suoi confronti. Gemma, tuttavia, non si arrenderà e, seppur delusa dall’atteggiamento del cavaliere, arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere e corteggiare lei, tenterà un nuovo avvicinamento per convincerlo a darle una nuova possibilità. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la nuova puntata di Uomini e Donne si aprirà così con lo sfogo di Gemma dietro le quinte e la relativa sorpresa organizzata in camerino con Paolo la cui reazione, tuttavia, provocherà l’ennesima delusione nella dama di Torino che tornerà anche ad essere protagonista dei soliti battibecchi con Tina Cipollari.

GEMMA GALGANI TRA PAOLO E BIAGIO

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarà la protagonista di una sorpresa organizzata per Paolo. La dama riempirà il camerino del cavaliere di palloncini chiedendogli di ricominciare. Paolo sarà lusingato dalle attenzioni di Gemma, ma ribadirà la sua intenzione di mettere un punto alla loro frequentazione non avendo più alcun interesse nei suoi confronti. Una decisione amara per Gemma che, inizialmente, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, reagirà amaramente lasciandosi andare anche alle lacrime. Tuttavia, a risollevare il morale della dama storica del dating show di canale 5 sarà Biagio il quale, dopo la fine della frequentazione con Aurora, oltre a conoscere Gemma, sta anche conoscendo un’altra signora, Maria. Gemma si mostrerà molto interessata a Biagio stupendo anche Maria De Filippi che cercherà di capire se quello della Galgani sia un reale interesse per Biagio o il tentativo di vendicarsi di Paolo.



