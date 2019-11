Uomini e Donne/ Anticipazioni 8 novembre: Alessandro bacia Veronica (Trono classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 8 novembre

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del trono Classico. Abbiamo infatti lasciato molte situazioni in bilico nell’appuntamento in onda ieri su Canale 5, partendo da Giulia Quattrociocche. La tronista ha non solo segnalato ad Alessandro Basciano quanto scoperto attraverso le sue storie di Instagram nei giorni precedenti, ma ha poi ricevuto un’altra batosta con la segnalazione su Daniele Schiavon. Oggi si tornerà sull’argomento e, mentre si va a fondo con le ricerche sul cellulare di Daniele, Alessandro deciderà di lasciare lo studio dopo le nuove accuse della tronista che in tutta risposta deciderà di rimanere seduta al suo posto. Continuano dunque le difficoltà per Giulia mentre Maria De Filippi decide di lasciarla respirare dedicandosi ad Alessandro Zarino.

Uomini e Donne, anticipazioni: bacio tra Alessandro e Veronica

Prima di parlare delle sue esterne, come svelano le anticipazioni del vicolo delle news, il tronista ha però da fare un’altra segnalazione che è sul suo “collega” Giulio Raselli. Alessandro svela che il manager di Giulio conosce Veronica, la nuova corteggiatrice ex tentatrice di Alex Belli. Ne nasce un lungo battibecco e parecchio infuocato con Giulio, che cerca poi di chiarire come stanno le cose. Si prosegue così con la visione delle esterne di Zarino che è uscito con Veronica Bruchielli, Simona e Syria. Grandi passi in avanti con Veronica: in esterna i due si faccio confessioni intime e poi arriva un bacio molto appassionato. Lui chiederà infatti di rivederla ma non avrà dalla redazione la possibilità di farlo. Bene anche le esterne con le altre due corteggiatrici, seppure non all’altezza di quella con Veronica.

