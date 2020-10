Uomini e Donne/ Anticipazioni 8 ottobre: Lucrezia tra Gianluca e Armando

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 8 OTTOBRE

Giovedì 8 ottobre, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. La puntata di oggi continuerà esattamente da dove si è interrotta quella trasmessa il 7 ottobre e dedicata principalmente a Gemma Galgani che, dopo aver accettato la decisione di Paolo di chiudere la frequentazione, ha dichiarato il proprio interesse per Biagio. Cosa accadrà, invece, nella puntata odierna? Dopo l’ampio spazio dedicato alla dama di Torino, oggi, al centro dello studio, si accomoderanno il tronista Gianluca De Matteis, il cavaliere del trono over Armando Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia che sta frequentando Armando, ma sta anche continuando il proprio percorso come corteggiatrice di Gianluca. Il tronista, dopo aver dato tutto il tempo necessatio a Lucrezia per permetterle di prendere una decisione serena, decide di spronarla annunciando di voler chiudere con lei. Quale sarà la reazione della corteggiatrice 33enne?

LUCREZIA SCEGLIE ARMANDO INCARNATO?

Gianluca De Matteis ha sempre dichiarato di non voler essere coinvolto in un triangolo amoroso e, dopo aver provato a conoscere Lucrezia nonostante la frequentazione di quest’ultima con Armando Incarnato, nella nuova puntata di Uomini e Donne si tirerà indietro lasciando libera Lucrezia di poter frequentare senza problemi Armando. Una decisione improvvisa quella del tronista che spiazzerà Lucrezia che lascerà lo studio senza, tuttavia, riuscire a rispondere a Gianluca. La 33enne, poi, tornerà in studio e annuncerà di voler chiudere il suo percorso con Gianluca e di voler continuare solo con Armando. Una decisione che la porterà così ad accomodarsi tra le dame del trono over mentre il pubblico si schiererà totalmente dalla parte di Gianluca. La decisione di Lucrezia sarà quella definitiva? Le anticipazioni del Vicolo delle News svelano che il triangolo amoroso regalerà ancora una sorpresa.



