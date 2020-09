Uomini e Donne/ Anticipazioni 8 settembre: l’arrivo di Davide, Gianluca e Blanda

Dopo una prima puntata dedicata totalmente a Gemma Galgani e al suo lifting, Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 8 settembre, con una nuova puntata che sarà aperta dalla presentazione dei tre aspiranti tronisti. In uno studio completamente rinnovato, entreranno Davide, Gianluca e Blanda. Tre giovani e aitanti ragazzi che sono pronti a sfidarsi per conquistare il trono di Uomini e Donne. Seduti al centro dello studio, i tre aspiranti tronisti si presenteranno agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche alle dame e ai cavalieri. La nuova formula di Uomini e Donne, infatti, prevede una formula mista con i tronisti e i protagonisti del trono over. Su chi cadrà la scelta? Secondo le anticipazioni, i due nuovi tronisti di Uomini e Donne saranno Davide e Gianluca per i quali scenderanno 25 corteggiatrici.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: BLANDA NUOVO CAVALIERE

Davide e Gianluca, insieme a Jessica e Sophie, sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne che saranno scelti nel corso della puntata in onda domani. Blanda, dunque, resterà senza trono ma avrà comunque la possibilità di diventare un protagonista del programma di Maria De Filippi. Sull’aspirante tronista di Uomini e Donne, infatti, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, poserà i suoi occhi la dama Roberta Di Padua, ancora alla ricerca del principe azzurro. Blanda, così, dopo aver perso il trono, diventerà un cavaliere del trono over. Nel corso della puntata, poi, alla corte di Gemma Galgani dovrebbe arrivare un nuovo cavaliere dai lunghi capelli e che ricorda molto Lorenzo Lamas degli anni ’90. Sarà lui a prendere il posto di Nicola Vivarelli nel cuore di Gemma Galgani?



