Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 marzo: Gemma Galgani e Cataldo in crisi?

Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo

Dopo la sfilata maschile animata dalla discussione tra Maurizio Giaroni, Maria Tona e Gianni Sperti, la puntata di Uomini e Donne di oggi dovrebbe essere dedicata nuovamente a Gemma Galgani. La dama di Torino che nella prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne si è scontrata con Maurizio Giaroni, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con Cataldo, il cavaliere con cui ha cominciato una frequentazione. Dopo l’entusiasmo iniziale per le attenzioni che le rivolge il cavaliere, nella puntata di oggi, la dama di Torino farà un passo indietro raccontando di non aver gradito alcune attenzioni che Cataldo le avrebbe rivolto durante una cena. Il cavaliere, tuttavia, le chiederà di vedersi ancora: cosa farà Gemma? Accetterà o deciderà di chiudere la frequentazione definitivamente?

Nuove dame per Gero a Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over che stanno maggiormente conquistando le attenzioni del pubblico femminile c’è sicuramente Gero Natale che, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, conoscerà nuove signore che hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Tuttavia, Gero, come riportano le dame del Vicolo delle News, deciderà di far restare solo una ragazza. Nel corso della puntata, dovrebbero trovare spazio anche i tronisti Massimiliano e Giacomo oltre che Samantha Curcio, alle prese con la conoscenza con Ugo e Roberto. Tuttavia, non si sa cosa andrà effettivamente in onda oggi. Non è da escludere, dunque, che la redazione decida di dedicare la puntata di oggi a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno lasciato la trasmissione da innamorati dopo mesi di discussioni, allontanamenti e ricongiungimenti. Per scoprire, dunque, chi saranno i veri protagonisti della nuova ed imperdibile puntata di Uomini e Donne senza la presenza di Tina Cipollari, alle prese con un’indigestione, sarà necessario aspettare le 14.45 di oggi.



