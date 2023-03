Uomini e donne, anticipazioni 9 marzo/ Sfilata per i cavalieri del Trono Over

Anticipazioni Uomini e donne: sfilata dei Cavalieri in studio

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. Oggi pomeriggio torneranno in onda i protagonisti di questa stagione, reduce dalla prima scelta dell’anno dopo numerosi addii (su tutti quelli di Federica Aversano e Federico Dainese). Federico Nicotera ha infatti fatto la sua scelta, che è Carola. Ma che cosa accadrà nella puntata di oggi?

A prendersi la scena sarà soprattutto il Trono Over. Come riporta TvBlog, ci sarà infatti una sfilata con protagonisti i cavalieri del Trono Over. In particolare, Riccardo sfilerà a torso nudo e con la maschera da Uomo Tigre. Nel corso della sfilata, invece, Armando reciterà un monologo in dialetto napoletano: sarà tanta la commozione in studio tra le dame, eccezion fatta per Aurora che invece gli darà un voto negativo.

Uomini e donne: Lavinia Mauro tra due corteggiatori

Intanto, nella puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, sono stati numerosissimi i temi di puntata. Uno su tutti, il ritorno di Aurora nel Trono Over, la discussione con Roberta e, soprattutto, le frecciatine di Gianni Sperti. “Escono dalla porta ed entrano dal portone” la dichiarazione al veleno dell’opinionista del programma. Tina Cipollari, invece, ha avuto un durissimo litigio con Cristina, accusando la dama del Trono Over di avere un compagno fuori. Gemma, nel frattempo, prosegue la sua conoscenza con il cavaliere Silvio.

Nel Trono Classico, invece, a tenere banco è la posizione di Lavinia Mauro. La tronista è divisa tra due corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Con entrambi sono arrivate due esterne: in particolare, Campoli non ha preso bene l’ultima esterna della tronista con il suo “rivale” Alessio Corvino. Quando arriverà la seconda scelta della stagione?











