Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 novembre: Elena e Maurizio lasciano il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 9 novembre, alle 14.45, con una nuova puntata assolutamente imperdibile. Spazio, ancora una volta, alla coppia più discussa del momento ovvero Elena e Maurizio. Dopo il confronto avvenuto nelle scorse puntate per la gelosia della dama di fronte al bacio tra il cavaliere e Barbara De Santi, oggi, i due si confronteranno nuovamente. Maurizio non ha ancora deciso di concedere l’esclusiva ammettendo di voler conoscere anche nuove donne. Nonostante tutto, però, Elena ha deciso di portare avanti la frequentazione scatenando la reazione delle altre dame, in particolare di Cristina che esorta la donna a prendere una posizione mettendo un punto alla frequentazione.

Nel frattempo, la dama arrivata in trasmissione per Maurizio, ha deciso di andare via. In studio, così, in tanti provano a far aprire gli occhi ad Elena che, alla fine, decide di uscire dallo studio seguita proprio da Maurizio.

Emanuela e Marco nuova coppia?

Sono diversi i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne che stanno conquistando l’interesse e l’affetto del pubblico che pare apprezzare la scelta della redazione di rinnovare il parterre con tanti, nuovi protagonisti, sia nel parterre maschile che in quello femminile. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, così, al centro dello studio, si accomoderanno Emanuela e Alessio.

Tra i due, il feeling è scattato subito, ma nel corso della frequentazione pare sia nata qualche incomprensione. “Tu non saresti pronto a lasciare la trasmissione con lei”, osserverà Maria De Filippi ricevendo la risposta spiazzante di Marco, pronto a vivere la storia lontano dal programma.

