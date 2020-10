Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 ottobre: Michele latin lover, Simone…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE PUNTATA 9 OTTOBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 9 ottobre, con l’ultima puntata settimanale. Al centro dello studio si accomoderà inizialmente Michele. Il nuovo cavaliere che aveva espresso apprezzamenti per Lucrezia Comanducci che ha scelto di continuare a conoscere Armando Incarnato, continua ad essere molto corteggiato dalle dame del parterre del trono over. Sono tantissimi i numeri di telefono ricevuti da Michele che, nella puntata odierna, si ritroverà di fronte Roberta, Veronica e Carlotta. Con quest’ultima che è stata la vincitrice della prima sfilata della stagione, c’è stato anche un bacio e il feelin è stato immediato al punto che la cena si è protratta fino alle quattro del mattino come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Sapere del bacio tra Michele e Carlotta non lascerà indifferente Roberta che non nasconderà la propria amarezza. A rassicurarla, però, sarà Michele che confesserà di preferire Roberta a Carlotta dal punto di vista fisico.

SIMONE BOLOGNESI NELLA BUFERA: LA CONFESSIONE DI DANIELA

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe trovare spazio anche Simone Bolognese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, approdato in trasmissione durante la prima puntata della nuova stagione. Simone sta conoscendo Valentina e Daniela e con quest’ultima ci sarebbe già stato qualcosa d’importante. A svelare tutto, come scrivono le talpe del Vicolo delle News sarà Daniela. Simone, dopo essere andato al compleanno di quest’ultima facendole anche una dedica davanti ad amici e parenti, in studio, racconterà di aver perso interesse nei suoi confronti. In studio, dopo una serie di litigi pesanti, i due confessano di essere andati a letto insieme. Simone, così, racconterà la verità svelando di aver perso quell’interesse che provava nei suoi confronti dopo il momento d’intimità vissuto.





