Uomini e Donne/ Anticipazioni: Andrea mette in guardia Veronica Rimondi

Uomini e Donne, anticipazioni e news 7 maggio

Veronica Rimondi, sul trono di Uomini e Donne, sta provando a trovare il grande amore. La tronista è stata immediatamente colpita da Matteo che, con esterne da favola, rose rosse e serenate, le ha dimostrato il proprio interesse. Nella scorsa puntata, tuttavia, Veronica ha ammesso di essere un po’ delusa da Matteo che, rimasto a casa, non ha fatto nulla per farle sentire la sua presenza. Oltre a Matteo, tuttavia, Veronica sta conoscendo anche Federico e Andrea con cui, tuttavia, ha solo fatto due esterne.

Uomini e donne, Ida Platano sostituta di Gemma Galgani? / "Non mi sento vittima.."

Schietto e diretto, in puntata, Andrea ha spiegato il proprio disappunto nei confronti della tronista, rea di dare troppe certezze a Matteo al punto da farlo sentire un tronista. Su Matteo, Gianni Sperti ha ammesso di avere tanti dubbi ed oggi lo stesso Andrea mette in guardia la tronista esortandola a non fidarsi ad occhi chiusi di lui.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 6 maggio: Isabella e Fabio si sposano!

Uomini e donne, il messaggio di Andrea per Veronica Rimondi

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Andrea ha parlato del proprio percorso come corteggiatore di Veronica Rimondi, ma ha anche messo in guardia la tronista da Matteo. “Penso che Matteo sia un bravissimo ragazzo, su questo non ho dubbi. Dentro il programma credo però si sia costruito un personaggio. Non riesco a percepirlo spontaneo, soprattutto con Veronica, e questo mi sprona a tutelarla proprio perché è una ragazza che mi piace“, ha detto Andrea.

Il corteggiatore, poi, ha elencato i motivi per cui ha deciso di corteggiarla: “Mi ha colpito la sua bellezza semplice, naturale, che poi è quello che cerco da sempre in una ragazza. A primo impatto mi è subito piaciuta molto e mi è rimasta dentro, devo essere sincero. […] Per lei provo un fortissimo interesse, mi piace davvero tanto. Ovviamente, parlare di amore è prematuro ma devo dire che mi vedo a stare con lei fuori”, ha concluso.

Jessica Antonini, nuovo fidanzato per l'ex di Uomini e Donne/ Dopo Davide LoRusso è…

© RIPRODUZIONE RISERVATA