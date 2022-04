Uomini e Donne anticipazioni/ Catia Franchi, lite con Biagio: prima uscita delude

Uomini e Donne, anticipazioni: tra Catia e Biagio scoppia la lite

Nei giorni scorsi si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne e la anticipazioni relative al trono over hanno avuto per protagonista la new entry Catia Franchi. La donna, sorella della celebre Elisabetta Franchi, si è già resa nota per le sue esternazioni in cui ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Nel corso della registrazione del 22 aprile scorso, stando a quanto anticipato da Fanpage.it, la dama si sarebbe resa protagonista di una accesa lite con il cavaliere Biagio Di Maro, per via del differente stile di vita.

Se ad Ida Platano avrebbe creato un certo disagio essere stata portata a cena in un ristorante lussuoso da Alessandro Vicinanza, nel caso di Catia Franchi le cose sarebbero del tutto opposte. Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di qualche giorno fa, la dama avrebbe intravisto in Biagio uno stile di vita molto lontano dal suo. Il suo modo sempre particolarmente diretto non ha dato spazio ad altre interpretazioni.

A Uomini e Donne l’uscita a base di pizza al taglio delude Catia Franchi

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alle prossime puntate del trono over, hanno acceso i riflettori su Catia Franchi e Biagio Di Maro. Doma e cavaliere avrebbero iniziato una frequentazione fuori dagli studi del dating show di Maria De Filippi ma una volta in studio non è mancata una accesissima discussione tra i due. Il motivo sarebbe da rintracciare proprio nella loro uscita.

Catia Franchi, nel dettaglio, non avrebbe preso benissimo un’uscita con Biagio nella quale il cavaliere ha proposto una cena a base di pizza al taglio. La donna pare si aspettasse qualcosa di decisamente più raffinato ma soprattutto dall’atmosfera più romantica, perché no, in un ristorante di un livello differente. Dalle sue prime battute dopo le presentazioni ufficiali, la sorella di Elisabetta Franchi sembra già aver conquistato completamente il pubblico di Uomini e Donne, che di lei avrebbe apprezzato la schiettezza ed il modo di porsi sempre molto diretto e senza fronzoli.

