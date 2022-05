Uomini e Donne/ Anticipazioni: Catia Franchi nuova regina delle dame?

Uomini e Donne, anticipazioni e news

Sono lontani i tempi in cui Gemma Galgani monopolizzava le puntate di Uomini e Donne. Sin dall’inizio della stagione attualmente in onda, Maria De Filippi ha dato spazio a tanti volti nuovi del parterre del trono over. Se tra i cavalieri si sono distinti Alessandro Vicinanza e Diego Tavani, entrambi ex di Ida Platano, tra le dame, invece, si sono messe in luce diverse signore. Tra le più giovani spicca Aneta che, dopo uan breve conoscenza con Armando Incarnato, ha lasciato il programma proprio con Diego Tavani mentre tra le donne più adulte, hanno conquistato il pubblico le signore Lucia e Pinuccia che creano diverse dinamiche con la complicità di Tina Cipollari.

Non mancano, poi, le dame storiche come la signora Sara, la stessa Gemma e Ida Platano. Nel corso delle ultime settimane, il parterre femminile del trono over si è arricchito ancora con l’arrivo di Catia Franchi, la sorella di Elisabetta Franchi.

Catia Franchi divide il pubblico di Uomini e Donne

L’arrivo di Catia Franchi nel parterre del trono over di Uomini e Donne è stato dirompente. La dama, dopo aver avuto una discussione in studio con Biagio Di Maro, ha accettato di uscire con lui, ma l’appuntamento ha portato ad un durissimo scontro tra i due. La dama, infatti, non ha gradito la cena in una pizzeria d’asporto e, in studio, si è scatenato un litigio nel corso del quale sono volate parole forti. L’atteggiamento di Catia, donna forte e dal carattere determinato, ha spaccato il pubblico.

Da una parte c’è chi è sicuro che la presenza della sorella di Elisabetta Franchi porterà alla nascita di numerose dinamiche per la schiettezza con cui si rapporta agli uomini e, dall’altra, ci sono coloro che non hanno gradito l’atteggiamento con cui ha rimproverato a Biagio la sua presunta non galanteria che, invece, Gemma e Sara che sono uscite con lui, hanno smentito. Quel che è certo è che la presenza di Catia ha già movimentato lo studio.

