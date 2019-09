Uomini e Donne/ Anticipazioni: chi prenderà il posto di Sara Tozzi? (trono classico)

Ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti i quattro nuovi tronisti: Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi, Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Proprio la più giovane del gruppo, ha deciso di lasciare la poltrona rossa vuota, per una motivazione più che logica: pensa ancora al suo ex fidanzato. Ecco cosa scrivono le talpe del VicoloDelleNews a tal proposito: “Entrano i tronisti e la conduttrice inizia a far un discorso su Sara che la scorsa settimana si è resa conto che mentre faceva le esterne con i corteggiatori pensava ad un altro ragazzo che appunto è il suo ex. Si rende conto di non avere il cuore libero pertanto decide di lasciare la sedia rossa”. La Tozzi questa estate ha partecipato anche alla nuova edizione di Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Dopo queste due brevi esperienze ed avere fatto la conoscenza di Javier Martinez (che però fuori pare frequenti un’altra ragazza), la giovane ha deciso di interrompere il suo percorso televisivo, non essendo concentrata al meglio per poterlo affrontare con tutti i buoni propositi del caso.

Uomini e Donne, chi prenderà il posto di Sara Tozzi?

Chi prenderà il posto di Sara Tozzi? Potrebbe essere proprio Javier Martinez? Dubitiamo – che adesso – possa accadere. Il ragazzo, prima di venire “smascherato”, aveva buone possibilità di prendersi la mitica poltrona rossa ma, dopo averlo scoperto con le “mani nella marmellata”, difficilmente la redazione di Uomini e Donne potrebbe dargli una seconda possibilità. Javier, nonostante tutto, aveva confidato di avere interrotto ogni rapporto con la ragazza fuori, raccontando di volersi dedicare solamente al corteggiamento di Sara Tozzi. Vedremo come finirà questa faccenda. In molti, sperano anche nell’arrivo del terzo trono gay della storia del programma dopo Claudio Sona e Alex Migliorini. Anche in questo caso, le aspettative saranno disattese in quanto, non ci sono stati casting con protagonisti ragazzi/e omosessuali. Nel frattempo però, proprio la pagina ufficiale ha diffuso la notizia dei nuovi casting a Milano il 4 ottobre: sarà l’occasione giusta per trovare il nuovo protagonista? Vedremo!

