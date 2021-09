Uomini e Donne/ Anticipazioni: countdwon per l’arrivo dei nuovi tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over e classico

Countdown per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Lunedì 13 settembre, alle 14.45, tornerà l’appuntamento quotidiano con il dating show di canale 5. Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione dal trono misto, anche quest’anno, all’interno della stessa puntata, Maria De Filippi darà spazio sia al trono classico che al trono over. Il pubblico, dopo le prime anticipazioni circolate in rete, è particolarmente curioso di conoscere i nuovi tronisti che proveranno a cercare l’amore in tv sperando di vivere la favola che, in passato, hanno vissuto altri protagonisti.

Sul trono classico ci saranno Andrea Nicole, 29enne che, da otto anni, è stata riconosciuta come donna dallo Stato Italiano dopo un lungo percorso; la 21enne romana Roberta Ilaria che si è da poco laureata in Lingue e letterature straniere; Matteo che arriva sul trono dopo un periodo da single che dura da tre anni e il 26enne Joele.

Tanti ritorni nel parterre del trono over

Tanti ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne, ma anche tanti addii tra i protagonisti storici della trasmissione. Nello studio del dating show ritroveremo Gemma Galgani che ha spiegato che lascerà la trasmissione solo quando troverà l’amore. Ci saranno anche Ida Platano e Armando Incarnato che sperano di vivere una stagione più fortunata rispetto alle precedenti e ritroveremo anche Isabella Ricci dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione.

Non ci saranno, invece, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che, dopo aver messo un punto alla loro storia, hanno deciso di non tornare nel programma. Inoltre, non ci sarà neanche Valentina Autiero. Anche nel parterre del trono over, tuttavia, ci saranno nuovi arrivi che Maria De Filippi presenterà nel corso delle puntate.

