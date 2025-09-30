Federico lascia Uomini e Donne: Cristiana Anania va a riprenderlo, anticipazioni! Colpo di scena in studio e scoppia la lite tra Jakub ed Ernesto

Uomini e Donne anticipazioni, Federico abbandona lo studio: Cristiana Anania va a riprenderlo

Dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni si scopre che nella registrazione di oggi, martedì 30 settembre 2025, c’è stato un clamoroso colpo di scena che riguarda la tronista Cristiana Anania ed il suo corteggiatore Federico. Andando con ordine durante la registrazione di ieri Federico ha lasciato Uomini e Donne abbandonando lo studio. Il giovane amareggiato e deluso per non essere stato portato in esterna ha rivelato di voler lasciare il programma.

Gemma Galgani senza pace a Uomini e Donne/ Ancora lacrime per Mario Lenti

Tuttavia la tronista Cristiana Anania, contraria a questa scelta è uscita anche lei dallo studio per inseguirlo. Insomma Cristiana Ananai è andata a riprendersi il corteggiatore Federico e lui che scelta ha fatto? Ha deciso di lasciare il programma o di ritornare? La risposta a questa domanda si trova nelle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, martedì 30 settembre 2025: Cristiana Anania è andata a riprendere Federico sotto casa del corteggiatore: dopo una discussione, lui decide di tornare e oggi era presente.

Lite a Uomini e Donne: Isabella prende a sberle Christian/ Poi l'epilogo in studio

Scoppia la lite tra Ernesto e Jakub, Federico resta nel programma: anticipazioni Uomini e Donne

E dunque stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, martedì 30 settembre 2025, si scopre che Federico ha deciso di rimanere nel dating show dopo essere stato ‘inseguito’ fino a sotto casa sua dalla tronista. E non è tutto perché dalle anticipazioni si scopre che in studio è scoppiata anche la lite tra due corteggiatori di Cristiana: Jakub ed Ernesto con quest’ultimo che ha attaccato il primo sostenendo che è lì solo per visibilità. Chi è Federico il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne? Al momento sono poche le informazioni sul giovane si sa però che di professione è un fruttivendolo molto appassionato del suo lavoro e che ha sin da subito colpito la tronista per la sua umiltà.

