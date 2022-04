Uomini e Donne/ Anticipazioni: delusione per Veronica? La verità su Matteo

Uomini e Donne, anticipazioni 30 aprile

In attesa della scelta di Luca Salatino che non è ancora arrivato nonostante, da tempo, il tronista sia rimasto con Aurora, Lilli e Soraia, il trono di Veronica Rimondi è ormai entrato nel vivo. La tronista sta continuando a conoscere i suoi corteggiatore e, tra i nuovi ragazzi che hanno conquistato le sue attenzioni spicca Andrea con cui, tuttavia, ha solo fatto un’esterna di conoscenza. Diversamente, con Matteo, la conoscenza è già andata oltre. Il corteggiatore sta provando a conquistarla in modo romantico con balli principeschi e serenate. Matteo ha anche provato a baciare Veronica che, però, nel corso delle scorse puntate di Uomini e donne, ha spiegato di non essere ancora pronta.

Matteo, agli occhi di Tina Cipollari e di parte del pubblico, appare perfetto. Veronica, però, molto diffidente, non nasconde di avere dubbi e le parole di Gianni Sperti hanno contribuito a farla riflettere. Secondo l’opinionista, infatti, Matteo, dietro il suo modo di corteggiare, nasconderebbe uno scarso interesse nei confronti di Veronica.

Uomini e Donne, Matteo poco interessato a Veronica Rimondi?

Secondo Gianni Sperti, i ragazzi che appaiono perfetti come Matteo, sono i corteggiatori che, al termine di Uomini e Donne, regalano brutte sorprese. “Preferisco le esterne di Federico. Le tue sembrano tutte uguali“, ha spiegato Sperti che ha poi aggiunto di non fidarsi di lui. Veronica ha ascoltato le parole di Gianni aggiungendo, però, di ragionare da sola e di voler fare sola le proprie scelte.

“Io vado dritta per la mia strada, a me lui piace, c’è stato questo bacio mancato, do il bacio al ragazzo che è interessato a me e non alla tronsita, voglio essere sicura di me stessa e di lui”, ha detto Veronica che sarà l’ultima a concludere il suo percorso con la scelta. Per il momento, Matteo è quello che piace di più a Veronica la quale non ha ancora dato il primo bacio. Arriverà proprio con Matteo?

