Uomini e donne/ Anticipazioni di oggi, 1 ottobre: Davide e Jessica protagonisti?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 1 OTTOBRE

Uomini e donne si prepara a chiudere in bellezza la settimana alternando ancora trono classico e trono over e portando a casa importanti ascolti sempre ben al di sopra del 20% di share. Ma cosa andrà in onda oggi? Le prime anticipazioni rivelano che si continuerà, tra interruzioni e polemiche, a parlare del trono classico e, in particolare, di Jessica e Davide. Chi ha seguito gli spoiler sul programma sa bene che presto i due lasceranno lo studio insieme mano nella mano dopo una scelta lampo ma, fino ad allora, oggi li ritroveremo vicini vicini alle prese con un tatuaggio che li legherà ancora di più, sarà questo lo snodo che spingerà Jessica a sceglierlo e lasciare il programma? I fan avranno modo di scoprirlo oggi pomeriggio quando vedranno i due di nuovo vicini alle prese con il tatuaggio a forma di rana che i due faranno insieme. Davide farà questo regalo alla tronista nel nome del feeling e del colpo di fulmine che li ha colpiti, come finirà adesso?

UOMINI E DONNE RITORNA SU GEMMA GALGANI OGGI POMERIGGIO?

Non sappiamo ancora bene se ad andare in onda oggi sarà la scelta o se tutto sarà rimandato a domani, ultima puntata della settimana, fatto sta che anche gli over continueranno ad essere protagonisti di Uomini e donne. In particolare, sembra che per Gemma Galgani non sia ancora finito il tempo delle polemiche soprattutto dopo quello che è successo con Paolo e con Nicola pronto a voltare pagina con una giovane dama, cosa ne sarà di lei con Tina Cipollari che continua a stuzzicarla mentre lei la ritiene la sua “aguzzina” e la sua rivale?



