Uomini e donne/ Anticipazioni: domani si torna in studio, e Javier? (Trono Classico)

Uomini e donne torna protagonista oggi pomeriggio con il trono classico in tv ma i fan sono già in ansia e pronti a conoscere le anticipazioni della puntata che sarà registrata domani. Secondo le ultime novità sembra proprio che i nuovi tronisti domani saranno in studio per mettere insieme una maxi puntata che vedremo alla metà del prossimo mese, salvo cambiamenti. Proprio in questi giorni, la redazione e Mediaset hanno deciso di stravolgere la messa in onda mandando avanti i nuovi tronisti, in onda ieri e oggi, e rimandando i senior alla seconda parte della settimana. Ancora una volta a farla da padrone sono stati i protagonisti di Temptation Island, ma sembra proprio che da adesso in poi i nuovi tronisti dovranno camminare con i loro piedi. Siamo sicuri che a tenere banco sarà ancora Sara che, dopo la segnalazione relativa a Javier Martinez, lo ha mandato via in lacrime.

JAVIER MARTINEZ TORNERA’ A UOMINI E DONNE?

Il corteggiatore è poi tornato per parlare e chiarirsi con la nuova tronista di Uomini e donne ma senza molto successo, cosa succederà nella registrazione di domani? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo, o almeno dovrebbe, Javier non dovrebbe essere presente in registrazione. Proprio ieri pomeriggio lo abbiamo visto scendere le scale per corteggiare Sara ammettendo di aver trovato interessante il suo video di presentazione ma in molti non gli hanno creduto e la stessa Maria De Filippi gli ha chiesto come mai fosse tornato. Forse nell’aria c’era già la possibilità che Javier mentisse? Nella puntata di oggi del trono classico ci sarà ancora spazio per Arcangelo e Nunzia reduci, come Javier, dalla loro esperienza a Temptation Island. Cos’altro vedremo? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.

