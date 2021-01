Uomini e donne/ Anticipazioni e news 1 gennaio: doloroso messaggio di Gianni Sperti

Uomini e donne, anticipazioni e news 1 gennaio 2021

Anno nuovo tronisti nuovi? I fan di Uomini e donne si aspettano una nuova registrazione questa settimana (magari il 4 gennaio?) e sognano di scoprire anche il nome di quello che potrebbe essere il nuovo tronista visto che Gianluca ha lasciato il trono e Davide è vicino all’addio e alla scelta. Ma saranno davvero queste le prime anticipazioni e news di questo gennaio 2021 in compagnia di Uomini e donne? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni visto che oggi è Capodanno e tutti si affrettano a tornare sui social per auguri e messaggi. In queste ore, però, i fan di Uomini e donne si sono soffermati su un messaggio in particolare, un doloroso messaggio di auguri che arriva da Gianni Sperti, l’opinionista del programma che ha da poco detto addio all’amato padre.

Il doloroso messaggio di Gianni Sperti per il primo dell’anno

Proprio a lui ha deciso di dedicare il primo post dell’anno con un augurio speciale a tutti e un ricordo di quell’uomo che si aggirava in casa e per il paese sempre con gli abiti da lavoro, colui che gli ha insegnato i veri valori della vita e che lo ha tenuto ancorato alla terra e alle sue radici. Chi lo segue assiduamente sui social sa bene che Gianni Sperti ha detto addio a suo padre nei giorni scorsi ma nelle ultime ore gli ha voluto fare una dedica speciale e in alcuni passaggi ha ricordato: “I tuoi insegnamenti non hanno mai avuto bisogno di parole perché bastavano i fatti, era sufficiente guardarti per capire i valori che volevi trasmetterci. Sei stato tu a spingermi a continuare a studiare danza per riuscire a realizzare i miei sogni. Tutto ciò che sono oggi lo devo in gran parte a te e alla fiducia che hai riposto in me. In questa foto eri emozionato per me, per la mia rivincita e non per la mia vincita. Non so se riuscirò mai ad essere come te ma spero almeno di averti reso fiero di me. Ciao Papà!”. I messaggi di cordoglio, di vicinanza e di affetto non sono mancati, questo è certo.



