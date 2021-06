Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 1° giugno: Eugenia Rigotti sul trono?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 1° giugno

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza e tornerà in onda con i nuovi tronisti, le dame e i cavalieri del trono over solo a settembre. Tuttavia, i casting non si fermano e la redazione continua a lavorare per trovare quelli che a settembre siederanno sul trono per provare a cercare l’amore per poter vivere la favola che, attualmente, stanno vivendo Giacomo Czerny e Martina Grado, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, Samantha Curcio e Alessio Cennicola. Nelle scorse stagioni di Uomini e donne, spesso, la redazione ha pescato i nuovi tronisti tra corteggiatori e corteggiatrici rifiutate. Accadrà così anche quest’anno? Tra le corteggiatrici che si sono particolarmente distinte e che hanno conquistato sia la stima degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche di Maria De Filippi c’è sicuramente Eugenia Rigotti a cui Massimiliano ha preferito Vanessa. Sarà lei la prossima tronista?

Eugenia Rigotti: “Massimiliano Mollicone? Non soffro”

Il percorso di Eugenia Rigotti come corteggiatrice di Massimiliano Mollicone è stato intenso e molto emozionante. Dopo aver creduto di poter vivere la sua favola d’amore, eugenia ha dovuto accettare la scelta del tronista. Oggi, però, a distanza di qualche settimana, sta bene ed è pronta a ricominciare. “Ad oggi non mi fa nessun effetto. Per quanto mi riguarda é un discorso chiuso. Non ho tempo ne voglia di soffrire per chi non mi vuole, per distruggermi o per stare male”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni di MondoTv 24. Con il cuore libero, Eugenia accetterà il trono qualora dovesse arrivare l’offerta di Maria De Filippi che le ha dimostrato tutta la sua stima?

